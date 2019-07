La seconda edizione del Rende Book festival, prende il via sotto i migliori auspici. Rispetto alla prima edizione sono triplicati i partecipanti autori ed editori e il prestigio delle case editrici presenti conferisce alla kermesse rendese un importante tributo di qualità. Il Rende Book Festival è un evento unico nel suo genere nella Regione Calabria, perché ha come finalità la possibilità di acquisire libri da parte dell’organizzazione per poi poterli donare successivamente alle scuole del territorio che ne faranno richiesta. La tre giorni per le vie del borgo antico di Rende coniuga una fiera del libro con stand di artigianato, collezionismo, vintage e modernariato oltre a quelli di editori e librerie, per tre giorni, dal 29 al 31 luglio dalle 17.00 alle 24.00, il centro storico sarà la perfetta cornice per artisti di strada e giocolieri, laboratori di lettura per bambini, mostre di pittura, presentazione di libri e incontri culturali, tanta, tanta musica e per i più esigenti, una piacevole area food con eccellenze regionali italiane.

Sono 36 i libri in gara e importanti le case editrici partecipanti come Laterza, Ilsole24ore, Armando Curcio editore, Ed. Albatros, Bertoni, Leone per citarne alcune e ovviamente provenienti da tutta Italia. Tre sezioni “Narrativa” Saggistica” e “Fumetti - libro illustrato” che vedranno altrettanti vincitori fregiarsi del premio dedicato al grande scrittore rendese Vincenzo Ziccarelli.

Di qualità anche la Giuria nominata da CORE per la selezione dei libri, a coordinarla la dott.ssa Sofia Vetere, acutissima e geniale critico letterario e teatrale insieme a Federico Bergaminelli, docente, avvocato, saggista e presidente dell’Istituto Italiano Anticorruzione; Luigi Rossini, autore, regista cinematografico e patron della Cometa Film; Jessica Malagreca giornalista e blogger; Giovanni Scalia, filosofo, ricercatore e vicepresidente del Festival delle Filosofie; Paola Rizzuto, avvocato ed esperto ambientale, coordinatore del “Contratto di Fiume Crati”, saggista e scrittrice; Giulia Biondino autrice di fumetti e docente; Luca Scornajenchi Direttore del Museo del Fumetto di Cosenza ed autore.

Il programma prevede inoltre tre concerti con i SOL IN TRIO omaggio a Napoli con Fabiana Dota, Giuseppe Cosentino e Remo Lamacchia; JAZZ con Fabrizio Scrivano, Giovanni De Sossi e Alessandro Marzano; "Righe d'amore" - Arie, romanze & songs con il soprano Teresa Cardace e Rodolfo Saraco. Una mostra di pittura da titolo “Leggere l’arte” a cura dell’associazione AlterEGO presso Palazzo Vercillo Martino e la presenza di vivaci artisti di strada in collaborazione con l’associazione Pagliassi. I film in terrazza del Finuzzo Film Festival e i laboratori per i piccoli a cura della scuola NEROsuBIANCO e la libreria Raccontami nonché tutti i musei aperti e visitabili.

Chiuderà la kermesse la presentazione del libro fuori concorso sui Contratti di Fiume con un incontro teso a valorizzare le risorse economiche disponibili per poter valorizzare il territorio. Il dibattito che prenderà il via alle 18.30 del 31 luglio sarà il preludio alla cerimonia di premiazione dei libri in gara alle 19.30 e alla grande festa finale.

Da citare infine le specialità nell’area food tra cui il gruppo “Barbecue Fest” che ha rappresentato l'Italia al World Food Championship 2018, vincendo l’oro ai mondiali di barbecue nel 2017, il pluripremiato birrificio ‘A Magara e “Giowa street food” che propone specialità con maialino nero di Calabria.

Il Rende Book Festival che arriva alla seconda edizione con una impostazione del tutto nuova rispetto alla passata edizione e “abbraccia” l’intero centro storico diventando un momento valorizzazione pieno e sinergico per l’intero territorio di Rende – sostiene il presidente di CORE prof. Armando Rossi – il Rende Book Festival è diventato l’occasione per far partecipare tanti scrittori e tante eccellenze in diversi settori, farli venire da tutta Italia a conoscere Rende ma soprattutto porre il centro storico al centro di una politica di valorizzazione concreta e strutturale che sia anche volano di sviluppo e rigenerazione urbana che CORE conduce in eccellente sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rende guidata dal Sindaco Marcello Manna.

Attendiamo tutti, dai più piccini ai più grandi per una grande e lunga festa di cultura, tra le pagine dei libri, tra i sapori di Calabria e nei vicoli di un centro storico che racconta di millenni di civiltà.