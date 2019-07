Si avvieranno Locri, Barbàra, Puzzello, Campo, Borri, Badea, Gerace, il cui Soggetto attuatore è la Città Metropolitana. Così assicura la convenzione del 7 maggio 2019 siglata tra il Dipartimento di Presidenza della Regione Calabria, Unità operativa di Protezione Civile, e l’ente attuatore Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’esecuzione del piano degli interventi di cui al comma 4 dell’OCDPC n 473/2017, e così rimarca la nota inviata al Sindaco del Comune di Gerace dall’UFFICIO IV - ATTIVITÀ PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E IL SUPPORTO AGLI INTERVENTI STRUTTURALI, Servizio Attività per il superamento dell'emergenza e il rientro in ordinario, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci tiene a specificarlo, proprio nel pieno della stagione estiva, lo stesso Sindaco Giuseppe Pezzimenti, ricordando quanto questa nota dia fiducia alla sua Giunta comunale, che più volte ha evidenziato alla presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle autorità regionali competenti la situazione di estrema urgenza riguardante la strada di fondamentale collegamento per la città locridea.