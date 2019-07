Il parroco di “San Giovanni Battista” di Mirto, don Giuseppe Ruffo ha celebrato la Santa Messa nel tendone del circo. Un’azione di carattere squisitamente religioso, unita a un senso di solidarietà e, al contempo, con uno spirito di tipo sociale. Andiamo per gradi. In questi giorni, nella parte Sud del lungomare “Centontane” di Mirto è presente un circo, con i suoi artisti e i tanti animali. Soprattutto d’estate gli spettacoli dei circhi sono particolarmente affollati. Bambini e adulti sono affascinati dalle varie attività che essi propongono. Nei giorni scorsi, in Puglia, si è verificato un incidente in uno dei tanti circhi presenti in Italia: un domatore è stato sbranato da 4 tigri che stava addestrando durante le prove di uno spettacolo. In occasione della scomparsa prematura dell’artista, don Ruffo ha ritenuto opportuno essere vicino al mondo circense. Considerando la presenza di un circo a Mirto Crosia ha celebrato una Santa Messa in suffragio del domatore sessantunenne. Il sacerdote ha scelto come luogo per la Celebrazione Eucaristica il tendone del circo presente nella cittadina ionica, nella zona sottoferrovia, quindi nell’ambito territoriale della parrocchia che egli guida da sette anni. Ampia e interessata la partecipazione alla funzione religiosa. Fra gli altri, sono stati presenti i vari componenti del circo e numerosi bambini, ragazzi e animatori che in questi giorni, nella suddetta comunità parrocchiale hanno vissuto la fantastica avventura dell’Estate ragazzi. “La celebrazione della Santa Messa – ha commentato il presbitero - è arrivata dritta al cuore dei circensi che hanno accolto con gioia l’invito”. Al termine della Santa Messa i bambini e ragazzi hanno visitato i vari settori del circo. Hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi, secondo le apposite misure di sicurezza, agli animali presenti nei vari ambiti. Una bella iniziativa che rimarrà impressa nei cuori dei bambini, degli animatori, ma soprattutto quelli dei circensi.