Lavori di completamento della Chiesetta Piedigrotta, circa 248 mila euro per garantire la riqualificazione, una migliore accessibilità e fruibilità e contenere, frenare e ridurre le cause e dei fenomeni che ne determinano il deterioramento. Prosegue l’impegno dell’Esecutivo Callipo nella valorizzazione, salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico identitario di Pizzo.

È quanto fa sapere il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maria Mascale informando che è stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori del pregiato e suggestivo sito di località Madonneja.

Finanziato per 400 MILA EURO con fondi FESR 2007/20103, nell’ambito degli interventi promossi dalla REGIONE CALABRIA per il recupero dei beni culturali, l’intero progetto è stato suddiviso, a seconda della tipologia di interventi richiesti, in tre parti.

La prima riguarderà interventi di tipo tecnico, per un investimento di 247 mila e 800 EURO. I bandi successivi, che prevedono l’impiego del restante importo, relativo al complessivo completamento dei lavori della Chiesa di PIEDIGROTTA, ai piedi di un versante roccioso a pochi metri dalla battigia dell’omonima spiaggia, avranno come oggetto il restauro delle statue e la realizzazione di un museo multimediale.

Dall’impermeabilizzazione della copertura al ripristino della piena funzionalità della rete delle acque bianche già esistenti, per una migliore regimentazione delle acque meteoriche all’interno della Chiesa; dalle opere edili all’esterno come la sistemazione della piazzola di sosta esistente, alla sistemazione dei pendii, dal completamento della pavimentazione del percorso pedonale e l’installazione della necessaria ringhiera di protezione. Sono, questi, alcuni degli interventi previsti in questa prima fase. Si interverrà, inoltre, con opere indispensabili per la risoluzione dell’interferenza del percorso con l’adiacente Fosso PRANGI e l'illuminazione della scalinata.

I termini per partecipare al bando scadono domenica 21 luglio.