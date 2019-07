Spiagge d’amare, Corigliano Rossano è stata tappa delle attività previste dall’associazione Clemm Calabria, il Comitato Locale Etico Mondo Migliore che per il terzo anno consecutivo ha scelto questo territorio per l’iniziativa di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente. È stata la spiaggia in contrada Seggio, nel territorio di Rossano, quella che questa volta ha accolto il raduno di volontari i quali, accorsi da tutta la provincia e muniti di guanti e bustoni, si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti sulla battigia. All’iniziativa ha partecipato anche il Sindaco Flavio Stasi.

Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale, in particolare l’ufficio ambiente per la disponibilità e la collaborazione confermati, CLEMM CALABRIA fa sapere di promuovere per il mese di settembre prossimo la prima edizione dell'OPERAZIONE MARE-MONTI, con il coinvolgimento delle scuole e dei gruppi sportivi di trekking.