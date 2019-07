CORIGLIANO ROSSANO - Ecco i profili dei sei neo assessori nominati dal Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi che mantiene per sé le deleghe difesa dell’ambiente e tutela degli animali; sanità; reti di servizi primari e manutenzione del territorio; economia circolare; efficientamento e gestione della macchina comunale; affari generali; legalità; polizia municipale; sicurezza; politiche energetiche; infrastrutture e trasporti.

Claudio MALAVOLTA (vicesindaco e assessore allo SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTÀ), da sempre nell'azienda di famiglia, si è sempre occupato di questioni connesse al mondo dell'impresa. È stato membro del consiglio direttivo di CONFINDUSTRIA Cosenza. Ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di Presidente dell'AZICOR, l'Associazione Zona Industriale di CORIGLIANO e presidente del Movimento CORIGLIANO ROSSANO DOMANI.

Tiziano CAUDULLO (assessore alla CITTÀ EUROPEA), laurea magistrale in giurisprudenza e master in europroject management, dal 2017 è responsabile marketing e sviluppodel Museo Diocesano e del CODEX. È mediatore linguistico e culturale. Tra le esperienze lavorative in Europa, quello che lo ha visto assistente risorse umane e sviluppo per SOLIDARIDAD GALICIA, LA CORUNA, in Spagna e team leader nella RONIN CORPORATION di LONDRA.

Tatiana NOVELLO (ASSETTO URBANO E LAVORO) dal 2006 svolge attività forense. Specializzata, tra le altre cose, in diritto di famiglia, titoli di credito, reati contro il patrimonio e le persone, immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tributi erariali e locali. Dal 2015 al 2019 ha svolto attività di consulenza ed assistenza per FEDERCOSUMATORI CALABRIA.

Anna Maria TURANO (delega all’OPEN GOVERNMENT E RAPPORTI CON IL TERRITORIO), avvocato cassazionista,è iscritta all’ordine degli avvocati di CASTROVILLARI dal 2008. Un Master in diritto tributario. Diritto civile, diritto del lavoro, esecuzioni immobiliari e risarcimento danni, sono tra le principali materie oggetto di suo studio. Per due mandati consecutivi ha ricoperto il ruolo di segretario dell’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati. È tra i soci fondatori della ACDV – Associazione Custodi Delegati Vendite presso il Tribunale di CASTROVILLARI.

Donatella NOVELLIS (alla CITTÀ DELLA CULTURA E DELLA SOLIDARIETÀ). È archeologa e archeobotanica. Educatrice, è stata anche cultore della materia, tra gli altri incarichi, presso la cattedra di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana – Archeologia Classica – Storia dell’arte antica dell’Università degli Studi della Calabria. Tra le altre collaborazioni, quella del completamento e conseguimento della piena funzionalità e fruibilità dell'area archeologica di CASTIGLIONE di PALUDI, oggetto di tesi anche del dottorato di ricerca. È attiva nel settore del volontariato verso persone disabili, ammalate e in difficoltà.

Giovanni PALERMO(assessore alle FINANZE) svolge la professione di dottore commercialista. È stato membro del consiglio dei dottori commercialisti e dell’Unione Giovani dello stesso Ordine. Fino ad oggi è stato membro della Fondazione Costantino MORTATI.