"Le buone battaglie, condotte con serietà e tenacia, conducono a buoni risultati: come comunicato dal Presidente Oliverio, il milione e mezzo tratto dai Fondi UE e destinato dalla Giunta regionale per l'avvio sperimentale del servizio Trenitalia ad alta velocità da Sibari a Roma, con fermate a Paola e Scalea, è la dimostrazione, ancora una volta, che sull'area ionica questa maggioranza si adopera con fatti concreti". Esprime così il suo compiacimento, per l'atto adottato dall'esecutivo, il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, presidente della Commissione Ambiente e trasporti, che così prosegue: "La proposta di attivazione del servizio era già stata oggetto di una discussione nella Commissione da me presieduta e condivisa all'unanimità da tutti i componenti. Come risultava dalla mia costante interlocuzione con l'assessore Musmanno, il livello di domanda stimato dalla Regione Calabria per la Freccia Sibari-Roma era stato confermato nell'incontro tenutosi a Roma, nello scorso mese di marzo, presso la segreteria del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disponibilità manifestata da Trenitalia conferma che il rapporto di fattibilità presentato era ed è pienamente realistico". "Adesso – conclude Bevacqua – bisognerà continuare a lavorare affinché il prolungamento giornaliero di una coppia di treni Frecciargento Bolzano-Roma-Napoli diventi definitivo e sia opportunamente coniugato con i 500 milioni destinati dalla Regione alla linea ferroviaria ionica, con particolare riferimento ai lavori di elettrificazione. La Sibaritide ne ha diritto, la Sibaritide lo merita".