di ANTONIO IAPICHINO - L’ Istituto comprensivo Crosia Mirto, guidato dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici (foto), forte di una lunga tradizione nell’ambito dell’educazione ambientale, sviluppata nel corso degli anni in vari percorsi formativi curricolari ed extracurricolari, ha aderito al programma Ecoschools della Fee,( Foundation for environmental education) in collaborazione con il Cedam, Centro di educazione ambientale dell’Università della Calabria. Si tratta di un’associazione che lavora con il patrocinio della Commissione Europea e il ri-Museum, museo per l’ambiente. L’adesione del Comprensivo cittadino alla Fee, inserendosi nelle attività per il decennio dell’Educazione allo sviluppo sostenibile (Dess) indetto dalle Nazioni Unite ed affidato all’Unesco come un leader mondiale nel campo dell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, assicura alla scuola – ha spiegato l’insegnante referente Loredana Cavalli - prospettive più ampie e di rilievo sempre maggiori. All‘interno del progetto Ecoschools è stato inserito un ulteriore progetto sull’educazione alla biodiversità con particolare enfasi sulle piante e sulle specie animali a queste associate. Il progetto include aspetti educativi, basati sui principi educativi Fee, e attività pratiche basate sulle risorse sviluppate dai Royal Botanic Gardens -Kew con i fondi della Wellcome Trust. Anche in quest’ anno scolastico l’Istituto ha ricevuto il riconoscimento a dimostrazione dell'impegno mostrato nella difesa dell'ambiente e per la diffusione della cultura della sostenibilità ,attraverso l’ottenimento di una attestazione di merito: la Bandiera Verde di scuola virtuosa.