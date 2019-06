Lungomare, proteggere e salvaguardare il sito, tra i più suggestivi e caratteristici della Calabria, da eventuali mareggiate e realizzare un migliore ed adeguato percorso di collegamento tra la Marina e La Seggiola. - Pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alle attività di indagine geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori di coordinamento sicurezza inerenti l’adeguamento e la messa in sicurezza.

È quanto fa sapere la vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maria PASCALE esprimendo a nome dell’Esecutivo CALLIPO soddisfazione per l’ulteriore step, ribadendo mission ed obiettivi del progetto e sottolineando l’importanza strategica dell’opera dal punto di vista della funzionalità, del decoro e della fruizione.

I due futuri interventi, la messa in sicurezza e la realizzazione del LUNGOMARE tra la MARINA e LA SEGGIOLA, sono stati finanziati dal Ministero rispettivamente per 3 MILIONI e 250 MILA EURO e 500 MILA EURO.

Come e chi può partecipare. Si partecipa mediante modalità telematica sul MEPA (Mercato Elettronico della PA) con la formulazione di apposita richiesta di Offerta (RdO). Il bando è aperto a tutti gli operatori economici operanti nel settore e abilitate dalla CONSIP.

L’importo a base di gara è di circa 211 mila euro.

Il termine ultimo per la presentazione di richiesta di chiarimenti e precisazioni è fissata per MARTEDÌ 2 LUGLIO; il termine perentorio per l’upload nel sistema della documentazione amministrativa e tecnica, del modello e di presentazione dell’offerta economica è fissato al GIOVEDÌ 4 LUGLIO.