Una storia lunga un decennio quella della Compagnia teatrale Codex 8&9, che ormai rappresenta l’anima recitante del territorio di Corigliano Rossano. Premi e riconoscimenti, inanellati dalle numerose commedie, dal regista e anima creativa Gianpiero Garofalo, dagli attori e attrici, i promotori del grande successo e delle tante conferme. Ultima in ordine di comparizione, per usare un termine caro agli attori, la commedia “Tutto a posto”! che sarà in scena, come unica data il prossimo 12 agosto, nell’ Anfiteatro Maria De Rosis, area ROSSANO, testo e regia di Gianpiero Garofalo, vincitrice di cinque premi alla rassegna organizzata dal gruppo “Palermiti Artem” di Catanzaro. La rassegna presentava un corposo cartellone formato da più di 12 compagnie giunte da diverse parti d’Italia. Oltre a vincere la rassegna come “migliore spettacolo” in assoluto, gli altri riconoscimenti sono stati: il premio “Migliore regia” assegnato a Gianpiero Garofalo che chiude il cerchio anche con il riconoscimento per le “Migliori musiche”. Caterina Parrilla, nei panni della signora Margherita conquista invece il premio di “Migliore attrice non protagonista” e poi Filomena Capalbo, alias suor Gisella, che si aggiudica il premio come “Migliore caratterista”. Filomena Capalbo, inoltre è stata premiata nei mesi scorsi anche alla rinomata rassegna “Stefano Fait” di Bolzano come “Miglior attrice protagonista” per l’interpretazione di Lisetta Pezzalana in “Volpi e Galline”, sempre ad opera di Gianpiero Garofalo.

Di recente lo stesso Gianpiero Garofalo è stato inserito nella dirigenza Nazionale dell'Ass. VITA Teatro. Un riconoscimento molto importante ed impegnativo – “che ripaga gli anni spesi negli studi ( l'Accademia Teatrale Internazionale di Roma e i 4 anni di specializzazione di Teatro per Bambini – ha detto lo stesso Garofalo -. Ma è soprattutto il vanto di portare con orgoglio ancora una volta il buon nome della nostra terra, nella nostra Calabria e della nostra Città”.

I numerosi riconoscimenti della compagnia Codex 8&9

La compagnia, che negli ultimi due anni ha incassato ben 63 premi in tutta Italia, inoltre ha raggiunto anche un notevole successo in Trentino, attestandosi su una valutazione, ad opera di una giuria di esperti di 9,49/10 , che le ha permesso di conquistare il secondo posto nella prestigiosa rassegna. In più, il giorno seguente alla rappresentazione trentina, la compagine rossanese ha riproposto il pluripremiato spettacolo “Volpi e Galline” anche nel centro storico della città di Verona, al “Modus Teatro”, un’officina teatrale che presenta ogni anno un cartellone fitto di appuntamenti divisi tra professionisti ed amatori. E mentre la lunga stagione invernale è ormai alle porte, la compagnia Codex 8&9 è pronta per una turnè estiva: previste date in Puglia ed in Campania e più in là, anche un nuovo ed emozionante spettacolo da proporre per il prossimo inverno.

E dal Nord al Sud della nostra splendida Italia, calcando palchi noti e meno noti sempre con l’adrenalina della “prima prima volta”, la compagnia Codex 8&9 si può definire come promotrice delle più importanti rassegne teatrali del territorio, come il Concorso Sipario d’Oro - Città di Corigliano-Rossano Premio “Molino”.

E Aspettando i risultati del prestigioso Premio Lembo, della Città di Canosa di Puglia dove già l’anno scorso, la compagnia ha ottenuto il premio per il Miglior spettacolo, da parte del pubblico, è fissato per venerdì 21 giugno la commedia musicale “ Un pesce di nome Dante” della Codex 8&9 Junior, teatro San Marco, area Rossano.