Il complessivo progetto di ammodernamento e di rilancio strategico delle Terme Sibarite Spa nel territorio ed in Calabria, avviato e consolidatosi attraverso la gestione manageriale degli ultimi anni, viene riconosciuto come valore aggiunto cui ispirarsi ed esperienza virtuosa da mutuare e replicare, a beneficio di altri siti nell’ambito della rete termale regionale.

È, questa, la motivazione sottesa alla decisione del Comune di Galatro in provincia di REGGIO Calabria di nominare l’amministratore unico delle Teme di Cassano allo Jonio Domenico Lione quale amministratore unico della Terme di Galatro Srl a totale partecipazione pubblica ed in house providing (socio unico il Comune), costituita dal Consiglio Comunale nei mesi scorsi per la gestione di quel complesso termale ed alberghiero.

La nomina, contenuta in un decreto a firma del Sindaco Carmelo Panetta, giunge al termine di una apposita selezione di diverse candidature e curricula presentate in risposta all’avviso pubblico ad hoc per l’affidamento dell’incarico promosso nei mesi scorsi dalla locale amministrazione comunale.

Nel ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di GALATRO per l’attenzione destinata al percorso di rinnovamento, di risanamento e di riposizionamento sia in termini di servizi che di immagine e responsabilità sociale, turistica e culturale messo in atto con determinazione dal 2014 dall’intera squadra delle TERME SIBARITE, l’Amministratore Unico coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di un incarico che – scandisce – ci carica di nuove e più ambiziose responsabilità e che gratifica non soltanto questa amministrazione ma – conclude LIONE – tutti quanti in questi anni, in primis la Regione Calabria, hanno creduto, contribuito ed investito in questa direzione e per raggiungere e condividere questi risultati.

Dalle acque sulfuree provenienti dalle sorgenti S.ELIA dalle eccellenti qualità, ad un chilometro dal centro storico tra i più antichi della CALABRIA, immerso in un grande parco naturale. Sono, anche queste, le analogie e le similitudini con il complesso termale incastonato nel centro storico di CASSANO, erede delle terme dell’antica SYBARIS, che hanno determinato la valutazione positiva e la conseguente nomina di LIONE ad amministratore unico delle TERME di GALATRO.