Conclusa la 555^ edizione della Fiera della Ronza. Evento storico di inimitabile valore che affonda le sue radici nel periodo della dominazione aragonese in Calabria. L’edizione 2019 ha visto una buona partecipazione di pubblico. Il primo giorno, nell’area fieristica della Ronza, nel pomeriggio è stata aperta l’area di divertimento per bambini, curata dalla Eventur di Vittoria Scilanga mentre alla sera si è svolto un gran spettacolo musicale durante il quale si sono esibiti Gino Grande e i Lumera. La seconda giornata è stata caratterizzata dall’apertura dell’area fieristica, con produttori e allevatori di tutto il territorio. Il Comune di Campana ha messo a disposizione un comodo servizio navetta, dalle ore 7 in poi, con frequenza di 30 minuti. “Anche quest’anno Campana e il circondario – ha commentato il sindaco Agostino Chiarello – sono stati protagonisti. Lavoriamo duramente ogni anno affinché la gloriosa Fiera della Ronza possa offrire il meglio dei prodotti territoriali ai compratori e ai turisti che ogni anno vengono sempre più numerosi. La nostra fiera è a tutti gli effetti un evento identitario ormai conclamato, e si inserisce saldamente nei percorsi del turismo culturale e sostenibile di questo territorio”. Il fascino delle antiche fiere contadine, il passato che ritorna ogni anno per una tradizione dalle radici profonde che da cinque secoli ha luogo fra le valli e i monti della Presila cosentina. Nel 1464 il Re Ferdinando d’Aragona istituì con apposito privilegio la fiera agricola e del bestiame, che durante il corso dei secoli ha segnato la vita di contadini ed allevatori provenienti dalla Calabria e dalla Basilicata.