Suggestioni, punti di vista e sguardi in prospettiva dietro lo schermo. Al via il Calafilmfest “La Calabria dietro lo schermo” al cinema S. Chiara di Rende dal 25 al 27 giugno prossimi, a cura del Centro Culturale Cinepresi, che quest’anno moltiplica gli appuntamenti ampliando i propri orizzonti. Da sempre l’obiettivo dell’Associazione è stato quello di veicolare cultura attraverso linguaggi poco scontati e sfruttando la potenzialità delle immagini; il Calafilmfest si inserisce dunque in questo percorso, potenziando con quest’appuntamento la propria mission, grazie allo sguardo dei registi e delle registe calabresi che si sfideranno con le loro produzioni la prossima settimana.

Il festival è nato da un progetto regionale ed è stato fortemente sostenuto dal Comune di Rende e dall’Assessora alla Cultura Prof.ssa Marta Petrusewicz, che ha condiviso la scelta di collocarlo nei locali di uno dei cinema più antichi della Calabria, riportato a nuova vita tre anni fa dalla stessa amministrazione, così da far rivivere un’esperienza così importante per la storia culturale non solo nel territorio cosentino.

Il Calafilmfest di quest’anno è rivolto ai registi nostrani emergenti e darà spazio non solo a storie propriamente calabresi, ma si aprirà anche alle esperienze dei nostri artisti oltre i confini regionali. L’idea di raccogliere cortometraggi, documentari e lungometraggi a ‘firma’ calabrese è nata dalla consapevolezza della grande ricchezza intellettuale dei nostri cineasti. Una produzione, quella di autori e autrici nati in Calabria, troppo spesso veicolata su canali che sottraggono il prodotto alla visione del suo pubblico ideale, quello che ne condivide nascita esperienze vita e sogni, e a cui l’associazione intende idealmente restituirlo. Restituire in particolare lo sguardo su una terra ricca e troppo spesso depauperata dai giochi di potere e costretta alla sopravvivenza dalle logiche di un’Italia che spesso cammina in direzione contraria. Raccontare storie, in conclusione, partendo dalla nostra storia.