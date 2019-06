Un incontro finalizzato alla continuità fra gli ordini di scuola si è svolto fra le classi quinte della primaria e le prime della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Crosia Mirto. Nello specifico, presso la scuola media cittadina sono giunti gli alunni dei vari plessi della primaria, vale a dire, Via dell' Arte, Sorrenti, via del Sole. Accompagnati dai propri docenti, l’occasione è servita per offrire ai piccoli allievi l’opportunità di approcciarsi alla realtà scolastica che inizieranno a frequentare dal prossimo anno scolastico, in altre parole da settembre prossimo. Nella scuola guidata dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, non è raro vedere momenti di interazione fra gli alunni delle varie scuole appartenenti allo stesso Istituto. Spesso le iniziative di carattere socio culturali pianificate dalla scuola, oppure, attività esterne a cui la scuola aderisce, consentono, fra l’altro, anche l’opportunità di concreti momenti di socializzazione. Durante la giornata presso la scuola di Viale della Scienza (scuola media) gli alunni dei due ordini di scuola hanno interagito e svolto attività comuni, con concreti momenti di condivisione didattica.