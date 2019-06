Il Polo museale della Calabria, diretto da Antonella Cucciniello, celebrerà, dal 14 al 16 giugno 2019, nei luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito riportati le Giornate dell’archeologia con mostre, visite guidate e attività didattiche.

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)

Dal 14 al 16 giugno 2019 il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (Vibo Valentia) celebrerà le Giornate dell’archeologia 2019 con iniziative di forte connotazione educativa.

Questi in dettaglio il programma previsto:

Workshop

Caccia al tesoro. Cerca all’interno del museo gli indizi nascosti e ricomponi il puzzle di Persefone.

Spettacolo

A teatro con gli antichi greci. Il dramma è un’eredità importante del passato; assistiamo alla rappresentazione teatrale del mito di Persefone.

Visita guidata

Conosci la tua storia accompagnato dagli antichi dei. Delle guide speciali vi accompagneranno nelle sale del museo

Workshop

Disegna il mito Bambini, impugnate matite e pennelli e disegnate insieme a noi il mito di Persefone, i migliori disegni saranno premiati nel contest di Vibo Comics che si terrà il 15 e 16 giugno presso Palazzo Gagliardi.

Workshop

#archeovv photo contest Fotografa i reperti del museo ed usa il nostro hashtag #archeovv , chi otterrà più like?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo Archeologico Nazionale di Crotone (Crotone)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

venerdì 14 giugno, ore 18:00

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA

Presentazione del libro “L’olio d’oliva tra storia, archeologia e scienza”

Sabato 15 giugno, ore 10:30

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA

Staffetta archeologica e passeggiata didattica per bambini

Sabato 15 giugno, ore 17:30

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CROTONE

Laboratorio di stratigrafia e classificazione dei reperti ceramici, per ragazzi e adulti

Domenica 16 giugno, ore 18:00

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CROTONE

Conferenza di presentazione e apertura del contest fotografico:

“Le storie del Lacinio”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Sibari – Cassano all’Ionio (Cosenza)

venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Parco Archeologico di Sibari (Parco del Cavallo)

Programma:

“Archeologo per un giorno”:

- proiezione di un video animato sul significato di archeologia e sul lavoro dell’archeologo;

- simulazione di scavo;

- laboratorio di ceramica;

- laboratorio “leggiamo gli ostraka”;

- gioco: “riconosci i paramenti murari”;

- visita guidata dell’area archeologica;

- Contest ArcheoSelfie (scatta un selfie della giornata e pubblicalo!).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musei e Parco Archeologico Nazionale di Locri - Locri (Reggio Calabria)

Sono previste manifestazioni per la valorizzazione e la promozione del Parco Archeologico e dei Musei (Museo del Periodo Greco; Museo del Periodo Romano e Museo del Territorio) ricadenti in questo straordinario lembo di Calabria.

Segnaliamo, infatti, un’accattivante visita guidata (“Tra Miti, Immagini e Archeologia”) e una particolarissima passeggiata dove saranno esposte sagome di vasi greci; interessante spunto per racconti di “miti e leggende”. Entrambe le iniziative si terranno nel Parco Archeologico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Dal 14 al 16 giugno 2019 il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium celebrerà le Giornate dell’archeologia 2019 con iniziative di forte connotazione educativa ma non solo. Teatro, musica, arte contemporanea arricchiranno l’offerta che il Museo propone gratuitamente.

Questi in dettaglio il programma previsto:

Archeology for Kids: puzzle, attività ludiche e didattiche, laboratori di archeologia sperimentale, caccia al tesoro, queste e tante altre attività per divertirsi e imparare.

Workshop di arte contemporanea, disegno delle statue dal vivo, photocontest, conferenze.

Visite guidate nel parco, nel museo e nei depositi per scoprire le ricchezze di Scolacium.

Spettacoli dal vivo: coro polifonico e rappresentazione teatrale.

Attività didattiche ed educative: laboratorio di ceramica e tessitura, educazione ambientale, laboratorio di antropologia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)

Venerdì 14 giugno 2019 – Ore 18.15

Convegno e mostra “In cammino con la storia” – Dall’archeologia agli archivi cartacei

L’esposizione sarà visitabile dal 14 al 30 giugno 2019 da martedì a domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” – Bova Marina (Reggio Calabria)

Venerdì 14 giugno 2019, alle ore 16.00, saranno presentati al pubblico i nuovi sistemi tecnologici installati al Museo.

All’evento parteciperanno: Rossella Agostino, direttore Musei e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace e Museo Archeologico di Metauros – Gioia Tauro; Laura Delfino, direttore Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina; rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bova Marina; Giuseppe Musicò, coordinatore operativo della digi.Art servizi digitali per l’Arte e Francesco Barilla, presidente della FAND (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità).

Sarà, inoltre, allestita la mostra “Come eravamo: in immagini e versi”. L’esposizione presenta una selezione dei ritratti fotografici di Nicola Delfino, veterinario per mestiere ma appassionato fotografo della realtà che lo circondava e pittore originale. La macchina fotografica appesa alla spalla era la sua compagna inseparabile. Così ha raccolto centinaia di fotografie, che non solo sono documenti di un’Italia che è cambiata enormemente negli ultimi 70 anni, ma raccontano anche la sua vita: dalla seconda guerra mondiale, che ha combattuto in Russia, alla sua breve permanenza ad Africo Vecchio, nel cuore dell'Aspromonte, nel 1951, al periodo in cui è stato veterinario a san Luca, negli anni dal 1953 al 1957, poi nel 1961 il suo soggiorno in Tanzania, e infine Gerace che è diventata la sua vera e definitiva casa.