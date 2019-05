CORIGLIANO ROSSANO - Amministrative 2019, va mandata almeno tre giorni prima la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei comizi elettorali per le consultazioni elettorali di domenica 26 maggio. La Polizia Municipale disciplinerà i comizi elettorali in modo tale da evitare la concomitanza negli stessi luoghi e tenendo conto delle esigenze e delle richieste formulate dai partiti e da chiunque sia interessato alla campagna elettorale. La Questura/Commissariato di Polizia di Stato saranno avvisati affinché possano essere disposti i servizi di ordine pubblico.

È quanto precisa l’organo commissariale ricordando che i comizi si svolgeranno rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di CORIGLIANO ROSSANO.

Per l’area di CORIGLIANO le piazze individuate per ospitare i comizi sono Piazza Vittorio VENETO, Piazza SALOTTO, Piazza PORTOFINO, piazza MADONNA di FATIMA, nella frazione di CANTINELLA. Per l’area di ROSSANO, piazza Bernardino LEFOSSE, piazza S.PIO X, in contrada PIRAGINETI e piazza STERI.

Le richieste dei comizi devono essere inviate via PEC agli indirizzi protocollo.corigliano-rossano@asmepec.it, poliziamunicipale.corigliano-rossano@asmepec.it, comm.rossano.cs@pecps.poliziadistato.it alla Polizia Municipale.