Conclusa la legislatura, sarà necessario rinnovare gli organismi democraticamente eletti del Comune di Bocchigliero. Il prossimo 26 maggio gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono tre le liste presentate presso l’Ufficio segreteria dell’Ente locale: Si tratta de “L’Aurora – costruiamo insieme il nostro futuro”, con candidato a sindaco Alfonso Benevento, “Insieme cambiamo Bocchigliero”, il cui candidato a sindaco è Francesco Madeo e “Uniti per Bocchigliero”, con candidato a sindaco Pasquale Filippelli. Si tratta di tre formazioni antagoniste. “L’Aurora” rappresenta la continuità con l’esecutivo uscente che, per cinque anni, è stato guidato dal Primo cittadino Giuseppe Giovanni Santoro, il quale ha deciso di non ricandidarsi, lasciando spazio al suo attuale vicesindaco, nonché assessore all’area tecnica, appunto, Alfonso Benevento. La nuova formazione proseguirà, per certi versi, sulla scia dell’attività politico - amministrativa predisposta dall’attuale maggioranza consiliare. Le altre due sono state strutturate, invece, allo scopo di creare una sorta di alternativa politica all’Amministrazione uscente, quindi, con vedute di carattere differente. I tre candidati a sindaco si dicono pronti a mettersi in gioco per governare il piccolo centro presilano, che attualmente conta circa mille e 200 abitanti. Per quanto riguarda i tre candidati alla poltrona di Primo cittadino, Benevento esercita la professione di docente e ingegnere, Madeo la libera professione di ingegnere, mentre Filippelli è avvocato. I candidati alla carica di consigliere comunale sono complessivamente ventotto. Le tre liste sono variegate, sia per quanto attiene l’età anagrafica e sia per la parità di sesso. Anche se si registra una predominanza di candidati maschi. Saranno le urne a delineare il nuovo Consiglio comunale e a scegliere il Primo cittadino che avrà il compito di guidare il paese per i prossimi cinque anni. Sarà una scelta importante perché il nuovo esecutivo oltre a effettuare l’ordinaria amministrazione, avrà il compito di programmare il futuro del territorio comunale, quindi, della cittadinanza bocchiglierese.

Ecco le liste:

Lista “L’Aurora – costruiamo insieme il nostro futuro”

Candidato a sindaco: Alfonso Benevento

Candidati a consigliere:

Giuseppe Aurea

Rosa Caligiuri

Luigi Chiarelli detto Gino

Mario Gallo

Angelo Renzo

Maria Francesca Ricca

Cesare Santoro

Teresa Sandro

Domenico Vincenzo detto Mimmo

Alfonso Viola

Lista “Insieme cambiamo Bocchigliero ”

Candidato a sindaco: Francesco Madeo

Candidati a consigliere:

Giuseppe Bossio

Antonio Caligiuri

Francesco Mingrone

Lino Parrilla

Claudio Pugliese

Francesco Rizzuti

Assunta Sicilia

Leonardo Spataro

Patricia Nathalie

Lista “Uniti per Bocchigliero”

Candidato a sindaco: Pasquale Filippelli

Candidati a consigliere:

Grazia Blaconà

Pierluigi Caccuri

Francesco Marino

Concetta Donnici

Francesco Capalbo

Gianfranco Chimenti

Beatrice Oliverio

Nicola Urso

Filippo Valente