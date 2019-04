Ratificata dal Comitato esecutivo nazionale di Slow Food Italia, nasce ufficialmente la Comunità per la valorizzazione della identità enogastronomica arbërëshe cosentina. A darne notizia, insieme al Fiduciario del Convivium Lenin Montesanto, è il Portavoce della neonata Comunità Roberto Matrangolo, socio delegato dalla Condotta per i rapporti con l'Albania e con i sindaci dei comuni italo-albanesi calabresi. Giuseppe Rizzo e Antonio Pomillo, rispettivamente sindaco dei comuni arbërëshe di Cerzeto e Vaccarizzoalbanese (nel cui municipio è ospitata una delle due sedi della Condotta insieme a Saracena e Corigliano Rossano), sono i referenti istituzionali del progetto lanciato nel 2018 ed ufficializzato a Paludi nelle scorse settimane dall’assemblea dei soci svoltasi in occasione della Giornata internazionale della felicità. Il progetto di Comunità per la valorizzazione della identità enogastronomica arbërëshe cosentina era stato presentato da Montesanto e Matrangolo alla Regione Calabria attraverso l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, in occasione della conferenza stampa per le iniziative nell’ambito del bicentenario di Francesco Antonio Santori svoltasi nella Cittadella Regionale lo scorso 26 marzo. L’adesione e la vicinanza di realtà come la vostra – scrive Carlo Petrini, fondatore di Slow food, nella lettera di benvenuto alla neo ufficializzata comunità calabrese – rafforzano tutto il nostro movimento e ci aiutano nell’impegno quotidiano che dedichiamo alla grande sfida di costruire e rafforzare sistemi alimentari che siano buoni, puliti e giusti per tutti.