Il Comitato “Salviamo Campana”, in collaborazione con l’Unicef e il Comune, grazie all’impegno dei 5 giovani volontari campanesi del Servizio civile nazionale, ha pianificato una manifestazione sociale: “L’orchidea Unicef 2019”. L’iniziativa prevede dei gazebo nelle principali piazze del centro presilano. Gli appuntamenti sono previsti sabato 30 marzo in Piazza Santa Croce e domenica 31 marzo in Piazza Parlamento. “L’obiettivo della manifestazione – ha commentato il presidente del Comitato organizzatore, Pasquale Gentile – è contribuire alla nuova campagna Every Child Alive - <<gni bambino è vita” - per chiedere e fornire soluzioni efficaci per il diritto alla vita dei neonati di tutto il mondo, garantire strutture sanitarie pulite e funzionanti, dotate di acqua, sapone ed elettricità, raggiungibili e accessibili per ogni madre e bambino>>. Durante l’evento “L’Orchidea Unicef” verrà chiesto un contributo minimo di 15 euro a fronte del quale verranno consegnati l'opuscolo informativo e una pianta di orchidea”. I fondi raccolti verranno inviati tramite bonifico al Comitato Italiano per Unicef. Copia del bonifico sarà pubblicato, in seguito, sul sito web dell’Associazione Salviamo Campana.