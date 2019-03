Il terroir di Luigi Lilio – Per un menù della storia, ricercare i piatti distintivi della cucina autentica, patrimonio culturale e popolare che lega ed accomuna il territorio del cirotano intorno alla tavola dell’identità. Quella fatta dalle ricette della memoria che si tramandano da secoli, offrendo in eredità, da generazione in generazione, il rituale e l’emozione dei sapori legati alla terra e alle stagioni. – Sono, queste, le ambizioni sottese ad uno dei momenti clou della 7a Giornata regionale del Calendario al via dal GIOVEDÌ 21 MARZO, Equinozio di Primavera.

È quanto fa sapere il Sindaco Francesco PALETTA informando che sullo stesso percorso e con lo stesso metodo di marketing territoriale seguito per il brand turistico CIRÒ – CITTÀ DEL VINO E DEL CALENDARIO, si proporrà al Consiglio Comunale cittadino di approvare anche il menù identitario e distintivo della Città e del territorio. L’obiettivo è ribadito: contribuire, soprattutto nell’accoglienza a tavola del visitatore, alla costruzione, condivisione e diffusione di un autentico ed efficace storytelling emozionale del terroir del cirotano.

La PASTA CHINA ALLA CIROTANA, quella preparata al forno, con sugo, polpettine di carne e provola podoliche, uova sode, salsiccia, e pecorino. La SAVUZA, le bucce di fave fresche condite con mollica di pane, aglio fresco, aceto di vino bianco CIRÒ, l’alloro, il peperoncino rosso macinato.

La CIPUDDATA, fatta rigorosamente con uova fresche, cipolla e pomodoro. La crostata con mostarda di uva gaglioppo. E, per finire, il dolce tipico pasquale: le COZZUPE, la corona di pasta frolla decorata con uova sode intere. – È, questo, il nucleo iniziale della proposta gastronomica identitaria, emersa dal confronto con la rete delle associazioni cittadine e che sarà possibile degustare SABATO 23, in Piazza Stefano PUGLIESE, nel corso del PREMIO LUIGI LILIO 2019 – IDENTITÀ. TEMPO. INNOVAZIONE che sarà conferito al Sindaco di MATERA, Raffaello DI RUGGIERO.

L’iniziativa – aggiunge il Primo Cittadino – si inserisce nel percorso di valorizzazione dei marcatori identitari, soprattutto quelli distintivi, che CIRÒ continua a portare avanti in modo innovativo da anni; nello sforzo di comunicare all’interno ed all’esterno – conclude PALETTA – le due facce di un unico brand, il GAGLIOPPO e LILIO, marcatore identitario il primo, distintivo il secondo, come lava strategica per attrarre nel nostro borgo e nel nostro territorio diversi segmenti turistici 365 giorni l’anno.

L’identità è anche il filo conduttore del clip promozionale che, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, diretto da Bruno GUARASCIO, con le riprese diDomenico MORISE e realizzato in collaborazione con l’associazione LE QUATTRO PORTE e la PRO LOCO di CIRÒ, accompagnerà il visitatore alla scoperta di CIRÒ, DESTINAZIONE TURISTICA 365 GIORNI L’ANNO. Tra i vicoli e le chiese del borgo; planando sui tetti del centro storico e del Castello CARAFA, tra i luoghi simbolo della comunità; zoomando sui volti, le tradizioni ed i sapori di Cirò. Il video-cartolina sarà presentato VENERDÌ 22, nella Sala Consiliare nel corso dell’evento dal titolo MARCATORI IDENTITARI, TRA MITO E SCIENZA: DA FILOTTETE A LILIO che avrà inizio alle ORE 10.30.