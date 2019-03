Debutto calabrese in grande stile al teatro Metropol di Corigliano Rossano del comico genovese Beppe Grillo, apprezzato per toni, contenuti e senso dell’ironia. Più di un migliaio le presenze in sala, platea e galleria stracolme.

Apprezzatissimo lo show “Insomnia – Ora dormo!”, attraverso il quale l’artista si racconta e parla delle sue origini, dei vissuti e della sua famiglia. Richiami a cenni storici, ai rapporti con i figli, una depressione che Grillo simula dopo l’esperienza pentastellata al governo del Paese nei vari teatri in cui si esibisce. Il tenore di vita cambia e subisce un abbattimento per cali di incassi e di presenze, e i figli che battono cassa! Il tutto, ovviamente, in chiave ironica.

Non sono mancate le battute su TAV, legittima difesa e sistema carcerario su cui conferma la sua contrarietà. Cita la precaria condizione infrastrutturale calabrese, in particolare le ferrovie joniche. Rimpiange i tempi dei “vaffa” e allo stesso tempo sottolinea come si pretenda molto da un governo in vita da appena otto mesi. Simpatica l’interazione costante con il pubblico, mentre qualche battuta politica suscita la reazione di un singolo spettatore che abbandona la platea. Turismo, pesca, innovazione, cambio di mentalità e invito a investire, è il leit motiv rivolto da Grillo a quanti volevano risposte per uscire dalla crisi.

Toni sarcastici sui dialetti calabresi, sugli acciacchi della vecchiaia e su come coltivare l’insonnia senza combatterla. Applausi scroscianti del pubblico che riconosce in Grillo la capacità di saper coniugare il senso critico all’ironia, sconfinando solo in parte nella politica. Il futuro è l’evoluzione tecnologica e la capacità di sapersi uniformare ai processi di cambiamento.