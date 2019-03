“È stata per me una giornata particolarmente gratificante ed emozionante. A Roma, al seminario nazionale sul regionalismo differenziato, è stato, infatti, evidenziato e riconosciuto il lavoro svolto sul tema dal sottoscritto durante questi mesi e il merito politico di aver sollevato, per primo, nel Mezzogiorno, la questione. Non ho remore nell’affermare che il mio intervento ha, altresì, permesso di rompere un certo "ecumenismo" e un eccessivo “ammorbidimento” che stavano caratterizzando il dibattito: ho denunciato le responsabilità passate e recenti del gruppo dirigente nazionale del Pd, la sua mancanza di visione organica del Paese e il suo appiattimento sugli egoismi nazionali e territoriali interpretati e rappresentati dalla Lega”. Ad affermarlo è il consigliere regionale e leader di Zonadem Mimmo Bevacqua, che ha partecipato all’incontro nella sede del Pd nazionale, unico rappresentante calabrese insieme al sindaco di Reggio Falcomatà. Presenti parlamentari nazionali, europei e consiglieri regionali del Friuli, della Lombardia, dell’Emilia, della Campania e del Molise. “Prendendo la parola – prosegue Bevacqua - non mi sono addentrato, volutamente, in disquisizioni giuridiche e normative, rispetto alle quali, mi è parso opportuno che l’analisi fosse demandata agli illustri esperti presenti, a cominciare dal professor Viesti, delle cui delucidazioni abbiamo fatto tesoro per rendere più robuste e più chiare le nostre conoscenze in materia.