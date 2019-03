Un grande successo per “Mamma mia!”, sul palco del Teatro Rendano di Cosenza, per la “Rassegna L'AltroTeatro” l'amatissimo musical degli Abba. La rilettura di Romeo Piparo entusiasma gli spettatori con un cast stellare: Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano. Finanziato dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato- sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale- vede, inoltre, il supporto dell’Amministrazione comunale di Cosenza. Organizzato dalla società “L'AltroTeatro” guidata dal gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 19 appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie e musical, questi gli ingredienti del cartellone ideato da “L’AltroTeatro”.

“Mamma mia!” Dopo il successo della scorsa stagione, torna in scena Mamma Mia!, regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo, commedia musicale di successo, basata sulle canzoni del gruppo musicale pop svedese ABBA. Una storia leggera e divertente che racconta l’amore maturo accanto a quello giovanile.Al centro: Donna Sheridan, la figlia Sophie e i suoi tre potenziali padri. Sophie il giorno del suo matrimonio vuole coronare il suo sogno d’amore facendosi accompagnare all’altare dal padre che non ha mai conosciuto. Per questo, di nascosto, chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre, per scoprire chi di loro è suo padre. Nel ruolo di Donna una talentuosa Sabrina Marciano che insieme a Laura Di Mauro ed Elisabetta Tulli, nei ruoli delle scatenate amiche del cuore di Donna, Tanya e Rosie, formano un affiatato trio. Le tre attrici regalano una performance intensa e di qualità, riuscendo a restituire con misura ed entusiasmo quella vena di sentimentale e di leggerezza che caratterizza la storia.Teneri e deliziosi Sophie e Sky. La coppia giovane formata da Eleonora Facchini e Jacopo Sarno, che interpreta il suo fidanzato.

I tre possibili padri sono un trio stellare: Paolo Conticini, Luca Ward e Sergio Muniz. Divertenti ed eleganti regalano al pubblico siparietti gustosi e buone prove nel canto. Imponenete l’allestimento scenico firmato da Teresa Caruso, caratterizzato da un’ambientazione tecnologica e da un pontile sospeso su vera acqua, pedane girevoli e una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu, che ruotando scopre le stanze della casa di Donna. E sul soppalco, vera chicca dello spettacolo, la band che suona dal vivo diretta da Emanuele Friello, curatore della parte musicale.Ma la vera forza del musical è la colonna sonora. Una carrellata dei più grandi successi dei mitici ABBA: Super Trouper, Dancing Queen, Thank You for the Music, The Winner Takes It All, Lay All Your Love on Me e S.O.S. Brani che hanno scatenato il pubblico che ha applausito in piedi cantando a sguarciagola assieme al cast di Mamma Mia!