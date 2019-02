È originario di Scala Coeli il neo commissario dell’Inps nazionale. Si tratta di Pasquale Tridico. È stato nominato dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Tridico è professore ordinario in Politica economica, del Dipartimento di Economica dell’Università Roma Tre dal 2013, nonché Direttore del Centro di Ricerca di eccellenza Jean Monnet “Labour, Wewlfare and Social Rights”. Pasquale Tridico, è nato a Scala Coeli nel 1975, ed è l’ultimo di sette figli. Da piccolo ha avuto la passione per la musica, il calcio e il teatro, infatti, già da piccolissimo è entrato nella gloriosa Banda Musicale Giuseppe Verdi di Scala Coeli e, dopo il percorso formativo, i maestri Fazio-Santoro gli hanno assegnano il flauto traverso, in virtù del suo corpo molto esile. Dotato di grande caparbietà ha esordito anche nella squadra di calcio locale l’As Scala Coeli. Nel piccolo comune jonico Pasquale Tridico, insieme agli amici storici del Gruppo Gis (Gioventù italiana sveglia), si è dedicato per molti anni al teatro amatoriale, interpretando svariati ruoli ma la sua performance più bella rimane quella in cui ha interpretato “Gesù in Cristo nei Secoli”, con la regia di Amedeo Fusco. Ha effettuato gli studi scientifici presso il Liceo scientifico di Cariati. Dopo il diploma si è trasferito a Roma, dove si è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Nella capitale ha continuato a studiare e lavorare per alcuni anni per poi spostarsi in giro per il mondo prima nel Regno Unito dove, presso la Sussex University di Brighton, ha ottenuto la prestigiosa borsa di studio dottorale Marie Curie Fellowship e frequentato corsi del master in Economia dell’Unione Europea che si aggiungere al master in Economia e Relazioni Internazionali, presso la Sioi di Roma. Successivamente è partito alla volta di New York con la prestigiosa borsa del governo americano “Fulbright” presso la New York University. Lavora da anni sui temi di politica economica e economia del lavoro; i sui lavori vengono pubblicati su riviste economiche scientifiche molto importanti. Molti dei sui articoli, sono stati pubblicati su riviste internazionali. Nel gennaio di quest’anno la casa editrice Mondadori ha pubblicato il libro “Economia del Lavoro”. Il prof. Tridico, nonostante viva da anni a Roma, è in contatto continuo con gli amici d’infanzia di Scala Coeli. A possibile arriva in Calabria per respirare l’aria pulita del piccolo borgo.