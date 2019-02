Uscirà il 15 marzo il nuovo album di Paola Turci “Viva da morire”, contenente il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, “L’ultimo ostacolo”, ma la cantante romana già si prepara a incontrare i suoi fan con una ricca serie di appuntamenti live in tutta Italia, tra cui anche Reggio Calabria dove si esibirà il prossimo 30 novembre al Teatro Cilea, per l’unica data in Calabria, curata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

I concerti dal vivo cominceranno in realtà a maggio, quando Paola Turci si esibirà in due importanti live a Milano e Roma, per poi riprendere a novembre con il nuovo tour teatrale che toccherà le principali città della Penisola, tra cui Reggio Calabria, e presenterà al pubblico i nuovi brani di “Viva da morire”. L’album di inediti prende il nome proprio da una delle canzoni della tracklist e si preannuncia pieno di vita e ricco di sorprese.

Attualmente è online il video de “L’ultimo ostacolo”, diretto dalla regista francese Anissa Bonnefon con la partecipazione di Sarah Felberbaum e Giuseppe Fiorello, che con Paola Turci ha duettato proprio sul palco dell’Ariston nel corso della kermesse musicale. Nel video i due attori si cercano senza mai incontrarsi facendo immaginare un sogno o l’inizio di una nuova storia d’amore. Sullo sfondo di Roma, Paola Turci interpreta la sua canzone.