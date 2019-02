Adeguamento sismico, 1 milione e 240 mila euro dalla Regione Calabria per interventi sulla sede del Centro operativo comunale (Coc) e del Centro operativo misto (Com). È quanto fa sapere il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Francesco CICCIÙ esprimendo anche a nome del Sindaco Filomena GRECO soddisfazione per la presenza del Comune nella graduatoria pubblicata con apposito decreto dal Dipartimento regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (Ilpm). Si tratta di un risultato – sottolinea – che premia la capacità dell’Amministrazione Comunale nell'individuare, progettare ed intercettare risorse utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici comunali, dei servizi e per il diritto allo studio. Grazie alle diverse e numerose risorse extra – bilancio ottenute dalla nostra squadra di governo, inizieranno a breve i lavori di diverse opere pubbliche.