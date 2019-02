“Abbattere il consumo di plastica è l’obiettivo comune di tante associazioni, cooperative, amministrazioni comunali e uffici ministeriali. Bisogna trovare, urgentemente, soluzioni sostenibili per l’ambiente al fine di orientare le scelte future per un minimo impatto ecologico”. È quanto emerge da una nota del presidente del Circolo “Nicà” di Legambiente di Scala Coeli, Nicola Abruzzese. Il referente dell’associazione ambientalista, premettendo che il sodalizio che egli guida è impegnato sistematicamente a svolgere le proprie attività nel rispetto dell’ambiente, favorendo ogni forma di prevenzione dell’inquinamento e promuovendo politiche di diffusione dei temi ambientali. Nei giorni scorsi ha inviato una comunicazione ai comuni del basso Jonio cosentino e dell’alto crotonese, con la quale ha chiesto di emanare un’ordinanza sindacale che vieti l’utilizzo di stoviglie e altri oggetti di plastica monouso non biodegradabili “Oggi più che mai - ha scritto Abruzzese nella missiva ai comuni - è necessario fare squadra per tentare di rimediare al grave problema dell’inquinamento da plastica (piatti, bicchieri, bottiglie, posate, cotton fioc, contenitori di plastica monouso e altro) che da molto tempo contaminano pericolosamente il mondo e in particolare i mari”. Il presidente Abruzzese, inoltre, ha sottolineato che la bellezza naturale del nostro mare cristallino è una delle principali attrazioni del basso Jonio cosentino e dell’alto crotonese, quindi il bisogno oggettivo di tutelarla. Anche perché – ha aggiunto – a ogni mareggiata la plastica si rende visibile sulle nostre spiagge. Per di più - ha proseguito Abruzzese – “non va sottovalutato nemmeno l’aspetto economico e l’aumento dei rifiuti da conferire in discarica. I contenitori utilizzati, stoviglie e altri oggetti di plastica monouso e non biodegradabile contribuiscono a un aumento notevole della produzione dei rifiuti durante l’anno e in particolare nel periodo estivo”. Ciò detto, il presidente di Legambiente ha suggerito ai sindaci e commissari dei comuni, “di emanare un’ordinanza sindacale, come già fatto in altri comuni, di divieto di vendita e dell’utilizzo di contenitori e stoviglie monouso e non biodegradabili. Ciò permetterebbe di raggiungere vari obiettivi, fra cui, ridurre la produzione di rifiuti; incrementare la raccolta differenziata; incentivare l’utilizzo di bioplastiche”.