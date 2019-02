Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Rafforzare il ruolo della comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime. Migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Sono, questi, gli obiettivi del bando attivato dal FLAGI BORGHI MARINARI DELLO JONIO nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020, rivolto in particolare alle pubbliche amministrazioni ed i cui termini per partecipare scadranno VENERDÌ 8 MARZO 2019.

A darne notizia è il Presidente del FLAG Cataldo MINÒ che, dopo aver incontrato ed illustrato nei giorni scorsi, in particolare il bando sui porti, al Sindaco di TREBISACCE Franco MUNDO, al Sindaco di VACCARIZZO Albanese e Presidente del CDA del Gal SIBARITIDE Antonio POMILLO ed al Commissario Prefettizio di CORIGLIANO ROSSANO, il Prefetto Domenico BAGNATO, coglie l’occasione per invitare gli enti a cogliere questa opportunità che va nella direzione dello sviluppo sostenibile e della crescita dei territori e che può contribuire a favorire l’occupazione.

L’approccio all’ascolto delle istanze, delle problematiche, ma anche dei suggerimenti che provengono da quanti operano nel settore pesca – sottolinea MINÒ– continua ad essere il percorso che ispira i progetti e la programmazione del FLAG – I BORGHI DELLO IONIO, impegnato nel costante lavoro di sensibilizzazione ed informazione sul territorio sulle varie opportunità di finanziamento. È di qualche giorno fa – aggiunge – la firma della convenzione tra la REGIONE CALABRIA, il FLAG ed una società di CORIGLIANO ROSSANO, destinataria di un finanziamento.

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera. Interventi di ittiturismo e pescaturismo; realizzazione e potenziamento della ristorazione a km0, turismo legato alla pesca. Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del territorio, interventi di commercializzazione e vendita diretta delle proprie catture. Realizzazione di un punto vendita comune della filiera agroalimentare e ittica, lavorazione del prodotto ittico a livello familiare, vendita diretta del prodotto in banchina e definizione d un protocollo di qualità/sicurezza alimentare.