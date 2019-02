Dopo il grande successo avuto a Palazzo del Pegaso, la mostra “Omaggio a Frida” a cura dello scalese Amedeo Fusco, insieme a Myriam Peluso e Vittorio Tosto continua ancora a Firenze fino al prossimo 24 febbraio. L’ evento è stato organizzato dal Centro di aggregazione culturale in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale e con la Commissione per le Pari Opportunità della Regione Toscana, sostenuti dall'Ambasciata del Messico e sono intervenuti , la presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Toscana Rosanna Pugnalini, il Consigliere addetto Culturale e alla Cooperazione dell’ Ambasciata del Messico María Teresa Cerón e i curatori della mostra: il presidente del Centro di Aggregazione Culturale Amedeo Fusco, la gallerista Myriam Peluso e l’ ex calciatore della Fiorentina Vittorio Tosto, oltre a diversi artisti. Questo progetto, nato da un’idea di Amedeo Fusco, circa tre anni fa, sta percorrendo tutta l’Italia, ha sempre avuto un grosso successo di pubblico, ed è già pronto per altre mete, mentre la destinazione finale sarà Città del Messico.