Organizzato dal locale Circolo culturale "Umberto Zanotti Bianco" di Mirto Crosia, in collaborazione con la Svimez, l'Ordine dei commercialisti della giurisdizione di Castrovillari e il locale Istituto tecnico commerciale - Liceo scientifico, si è tenuto un incontro sul tema “Dal Rapporto Svimez 2018 al dibattito sulle autonomie regionali”. Dopo un omaggio musicale della pianista Giusi Mazzei, il presidente del Circolo, Franco Rizzo, ha sintetizzato i contenuti del Rapporto e del dibattito che si sta sviluppando, circa la concessione di nuove autonomie regionali, a seguito dei referendum di Lombardia e Veneto dell’ottobre 2017. L'esposizione è stata arricchita e completata da Giuseppe Soriero, del Comitato di Presidenza della Svimez. Le due relazioni hanno evidenziato come, dopo il triennio di crescita consecutiva del Mezzogiorno 2015-17 e un promettente recupero dell’industria meridionale, il Sud, in carenza di adeguate politiche di sviluppo, per le sue ridotte dimensioni, non riuscirà a proseguire su ritmi di crescita sufficienti, per via del crollo degli investimenti pubblici e delle emergenze sociali che nell'area restano allarmanti. Cosi, che a inizio 2019, rischia di aprirsi una “stagione dell’incertezza” che potrebbe determinare nel Sud una “grande frenata”. Per evitarla, sostiene il Rapporto Svimez, potrebbero aiutare il proseguimento della misure di incentivazione agli investimenti più efficaci, l’attuazione di strumenti di intervento nel Mezzogiorno, come le Zes, Zone economiche speciali, e soprattutto la mai attuata cd. “clausola del 34%” per la spesa ordinaria in conto capitale, con estensione al Settore pubblico allargato delle grandi aziende partecipate. Durante la serata si sono susseguiti numerosi interventi, fra cui quelli di Antonio Russo, sindaco di Crosia, Antonino Fonsi per la Coldiretti, Vittorio De Luca per i commercialisti, Vincenzo Gallo, quale esperto di economia territoriale, il dirigente scolastico Francesco Murano e studentesse dell'Ite di Mirto Crosia.