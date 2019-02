Turismo, villaggio palumbo funziona benissimo e non ha eguali. Merita tuttavia una visione di sistema più ampia e più generale che vada oltre l’impegno del singolo privato o dell’istituzione locale. È quanto ha ribadito il Sindaco Nicola Belcastro intervistato dal Tgr Calabria sottolineando e rilanciando gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire attraverso la proposta di rendere pubblici gli impianti di risalita dell’unico impianto privato in Calabria, investendo in modo efficace ed efficiente sulle infrastrutture esistenti per migliorarne e farne esplodere la fruibilità turistica regionale.

TUTTO ESAURITO NELLE STRUTTURE RICETTIVE. – Tanta neve. Location sempre più ricercata da turisti provenienti dalle vicine regioni Puglia e Basilicata, target storico. Servizi di qualità. Gli impianti prossimi al fine vita e il futuro della stagione sciistica a rischio.

VILLAGGIO PALUMBO – ha concluso BELCASTRO – come destinazione turistica può crescere ulteriormente, sia in termini di capacità ricettiva che al momento non ha competitors, sia in termini di proposte di servizi che di qualità.