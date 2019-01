Sold out per l’apprezzatissimo Concerto realizzato dall’Orchestra di fiati 'G. Puccini' di Mirto Crosia presso il palateatro cittadino “G. Carrisi”. Quest’anno è stato trattato il tema “Io suono, tu doni egli vive”. Una manifestazione, diretta dal maestro Salvatore Mazzei, che ha rivestito una tematica sociale: la donazione degli organi. Infatti, durante la serata è stata verrà effettuata un’azione di sensibilizzazione verso quest’importante argomento. Il concerto ha visto la partecipazione attiva del soprano Teresa Musacchio, del tenore Franco R. Pino e del coro polifonico “Donizetti”, diretto dal maestro Giuseppe Fusaro. Sono intervenuti sul tema delle donazioni degli organi, la dottoressa Rachele Celebre, presidente dell’Asit Cosenza, il dottor Renzo Bonofiglio, direttore Unità operativa Nefrologia, Dialisi e Trapianti Azienda ospedaliera di Cosenza. La serata è stata condotta da Giuseppe Greco, presidente dell’Istituto Donizetti. L'incasso è stato interamente devoluto a favore della ricerca nefrologica e della campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi. Il maestro Mazzei, oltre a sottolineare la valenza artistica del concerto, ha messo in evidenza il bisogno oggettivo di effettuare una concreta informazione sulle donazioni degli organi. “Ho deciso di dedicare questo momento – ha detto - ad Antonio, uno degli angeli che vive nel cuore e nell’anima di tante vite che, grazie a lui, hanno ricominciato a vivere e a sognare”. Non è mancato un pensiero anche per Vincenzo, “un altro angelo, bello e solare, che per pochi stupidi e maledetti secondi, purtroppo ha lasciato questo mondo. Egli non ha potuto donare, ma rimane vivo il suo sorriso e la sua voglia di vivere>”.