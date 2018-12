Circa 4 milioni di euro di fondi extra bilancio complessivamente intercettati dall’Amministrazione Comunale per progetti ed interventi diversi: dall’illuminazione pubblica (274 mila euro) all’adeguamento sismico della scuola Primaria di via S.Elia; dall’adeguamento dell’impianto idrico ed elettrico, il ripristino dei cornicioni e della facciata dell’edificio che ospita la scuola dell’Infanzia in località SAN FRANCESCO; passando dai finanziamenti alla scuola elementare a tempo pieno e quello al tempo modulare (1,2 MILIONI DI EURO); dalla messa in funzione del Parco Eolico YPSICRON all’efficientamento della rete idrica (350 MILA EURO) che con l’attivazione dei pozzi consentirà nel 2019 la definitiva soluzione della carenza in zona CAPPELLA; dalla manutenzione dell’impianto di depurazione e completamento della rete fognaria (465 MILA EURO) al finanziamento per migliorare la raccolta differenziata, completare l'isola ecologica e ridurre le spese a beneficio degli utenti (65 MILA EURO). E, soprattutto, con l’acquisto definitivo ed il passaggio di destinazione da privato a pubblico del Castello CARAFA, per il quale il Comune ha ottenuto dal MIBACT un finanziamento di 2 MILIONI di EURO che consentirà di progettare e dare vita alla sede dell’Enoteca Regionale e della cittadella della Scienza dedicata a Luigi LILIO, l’inventore del Calendario Gregoriano, sempre più simbolo identitario cittadino, territoriale e regionale. Raggiunto il 65% della raccolta differenziata. 5000 visitatori al polo museale ammodernato con il progetto di digitalizzazione tanto apprezzato dalle scolaresche.