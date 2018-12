“Il giro del mondo in …90 anni” è l’almanacco 2019 della Pro Loco di Castrovillari. I 12 quadri sono stati realizzati dagli artisti, Saverio Santandrea, Gina Verta, Salvador Gaudenti, Anna Nigro, Leonardo Zicari, Mimmo Sancineto, Pino Elia, Franco Rinaldi, Franco Zaccaro, Giuseppe Diodati e Benedetto Barletta; fotografati da Francesco Propato. La grafica da Elmira Boosari, la stampa da Glf e la distribuzione dalla free press “Menabò”. Un appuntamento fisso che si rinnova di anno in anno, in occasione delle festività natalizie.