L’intelligenza artificiale applicata alla sanità è uno degli argomenti di più stringente attualità su cui fervono studi, ricerche e applicazioni. Se ne parlerà sabato 15 dicembre, con inizio alle ore 10, nella sala Ippocrate del Centro “Aqua Salus” di Sellia Marina (Cz), nel corso di un focus dal titolo “La robotica nella riabilitazione”. Introdurrà il fisiatra Roberto Colao da sempre convinto che “la robotica, temuta protagonista della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, può essere utilmente impiegata per costruire migliori condizioni di vita per tutta la comunità”. L’approfondimento si avvarrà dell’autorevole partecipazione del prof.Luca Padua, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli di Roma, che si soffermerà su: “La riabilitazione tecnologica, basi, evidenze scientifiche e indicazioni per migliorare i risultati”. Ad avviso di Padua: “Ci confronteremo, in maniera specifica, in questo incontro unico nel Meridione d’Italia, sulla superiorità in termini di efficienza e efficacia di un tipo di riabilitazione rispetto all’altra”. Il direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Calabria, Bruno Zito, segnalando l’importanza di non sottovalutare mai i problemi etici e sociali che l’introduzione delle tecnologie implicano, affronterà l’argomento robotica - sanità dal punto di vista delle Istituzioni pubbliche e del cittadino. Trarrà le conclusioni, riflettendo su connessioni e rischi da evitare, quando si accostano “l’umano e l’intelligenza artificiale”, mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro - Squillace e presidente della Conferenza Episcopale Calabra. A coordinare gli interventi sarà il giornalista Luigi Stanizzi.