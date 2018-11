Oltre ad approfondire con gli alunni gli argomenti previsti nei tradizionali “programmi ministeriali”, l’Istituto comprensivo, guidato dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, offre ai propri studenti l’opportunità di arricchire la loro formazione mediante una serie di azioni mirate. Fra queste c’è da evidenziare un apposito percorso, durante le consuete ore curriculari, che è stato avviato per consentire ai ragazzi di conoscere meglio, sotto diverse angolazioni e in particolare sotto il profilo storico, la realtà dell’ampio territorio che circonda la cittadina ionica di Crosia Mirto. Partendo da questi presupposti i docenti Gabriele Palermo, Luisa Mancini e Patrizia Corrado della scuola secondaria di primo grado del suddetto Istituto comprensivo, hanno avviato degli appositi incontri. L’intera attività, denominata “La storia vicino a noi” andrà avanti per tre anni. Quest’anno si sta conoscendo il mondo arbereshe, mentre il per il prossimo anno è stato programmato lo studio di Rossano Bizantina e, a seguire, Longobucco tra artigianato e miniere. Un primo incontro ha avuto luogo presso l’atelier creativo della stessa scuola situata in Viale della Scienza di Mirto. Gli studenti hanno interagito con l’autore e studioso del mondo arbereshe Ettore Marino. Una giornata ricca di spunti e di confronti con l’esperto giunto appositamente nella scuola ionica. I ragazzi hanno seguito con attenzione gli aspetti storici delineati con chiarezza dall’esimio ospite. D’altronde, proprio a questo mira l’attività programmata con cura dai su citati insegnanti. La possibilità, cioè, di realizzare in classe e nell’aula magna lezioni di approfondimento in modo da allargare ulteriormente le loro conoscenze. Gli stessi docenti stanno prendendo contatti con le amministrazioni comunali e le pro loco di vari paesi albanesi della provincia di Cosenza, in modo da ottenere documenti storici e socio antropologici da sottoporre all’attenzione degli allievi. Inoltre, durante l’anno scolastico verrà pianificata una visita guidata per conoscere dal vivo le cittadine prese in considerazione durante questi appuntamenti. Infine, al termine dell’anno scolastico verrà redatto un fascicolo – reportage in modo da esporlo nell’atelier creativo della scuola, affinché questa esperienza formativa non rimanga circoscritta soltanto alle classi coinvolte.