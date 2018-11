La musica è terapeutica ed è un oggetto di uso comune nella sua dimensione recettiva: l’ascolto in cuffia da parte dell’adolescente, l‘adulto che sente la radio o lo smartphone, l’ammalato che cerca consolazione e sollievo, l’anziano che cerca conforto al senso di solitudine,o le molteplici esperienze quotidiane di ascolto di musica che fungono da sfondo in diversi contesti socio-culturale e lavorativi.

Già la cultura greca aveva posto in figura il ruolo delle musica per alleviare le fatiche del lavoro o per incitare e sostenere la paura di coloro che andavano in guerra. Ne parla Platone nella Repubblica, La storia della filosofia è intrisa di esempi e paradigmi musicali che sono stati il fondamento nell’epistemologia della disciplina musicoterapica.

Un dialogo continuo, in Italia da circa 45 anni,, tra Arte e Scienza, pedagogia musicale o musicoterapia:”Musica come Terapia o Terapia Musicale ovvero più nel dettaglio. "musica in Terapia", o "Musica come terapia”?.

Nessuno metterebbe in discussione il binomio Musica - Emozioni. La disciplina si avvale di tutto ciò e delle peculiarità delle risorse non verbali della comunicazione.

Di questo si parlerà e si farà esperienza nel workshop che si terrà sabato 24.Novembre 2018 presso la sede formativa dell’Associazione Santa cecilia di Lamezia Terme in via Del Mare. dalle ore 9. La prenotazione è obbligatoria