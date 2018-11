Anche quest’anno, l’Istituto comprensivo Crosia Mirto, guidato dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, ha pianificato un corso gratuito di formazione permanente per genitori. Coordinatore dell’attività è il professor Gabriele Palermo. “La nostra scuola - ha spiegato lo stesso docente - per comprendere meglio l’esperienza presente dei suoi alunni, intende avvalersi di una partecipazione attiva dei genitori, tale da poter arricchire il percorso di crescita dei loro figli”. Quest’anno al centro della formazione, che si terrà nel plesso scolastico di Viale della Scienza, ci sarà l’Epica: Iliade, Odissea ed Eneide. Nell’azione, dal titolo “Conoscere per conoscersi” verranno trattate storie da “guardare, leggere e ascoltare”. Il programma prevede un’attività ricca e variegata. Tre gli appuntamenti. Si darà il via ai lavori il 5 novembre alle ore 16 con la presentazione dell’Iliade. Dopo l’introduzione a cura del professore Palermo, è prevista la visione di un film e la lettura dell’opera. A seguire la spiegazione a cura della professoressa Stella Pizzuti, docente presso il Liceo classico di Rossano. La tematica specifica sarà: “Educazione e cultura greca: l’uomo, l’onore, la libertà, il sacrificio”. La seconda lezione è prevista per il 7 novembre. Stavolta al centro della discussione sarà l’Odissea. Oltre alle azioni introduttive (con visione del film e lettura dell’opera), la spiegazione sarà curata dal dirigente scolastico emerito Gerardo Aiello. Parlerà dell’esaltazione dell’astuzia; il valore dell’amicizia e della fedeltà; l’uomo e il suo desiderio della conoscenza. L’ultimo incontro è programmato per il 9 novembre. Seguendo le stesse modalità degli appuntamenti precedenti, relazionerà il dirigente scolastico emerito Luciano Crescente. Il tema verterà su “Celebrazione di Roma; il sentimento religioso”. Le considerazioni di carattere didattico – educative saranno affrontate dal dirigente scolastico della scuola organizzatrice, Rachele Anna Donnici.