L’esecutivo comunale, guidato dal sindaco Agostino Chiarello è teso a portare avanti un processo di modernizzazione e miglioramento della qualità della vita dei cittadini campanesi, che hanno al centro proprio i bisogni sociali e lo sport. Dal Palazzo di Città è stato comunicato agli organi di stampa che in quest’ottica si collocano gli ultimi interventi della Giunta: “una prima deliberazione ha avuto infatti come oggetto una delicata situazione riguardante la carenza di assistenza fisica all’interno delle istituzioni scolastiche per uno studente con disabilità. In sinergia con il mondo del volontariato il Comune è intervenuto concedendo un contributo economico a un’associazione, affinché possa proseguire nella sua opera di assistenza fisica”. Il sindaco Chiarello ha espresso un pubblico ringraziamento nei confronti dell’Auser “per il prezioso lavoro che sta svolgendo nel cercare di garantire un percorso scolastico sereno a chi affronta già molte difficoltà nella propria vita. Sin dal mio insediamento nel 2015 – ha proseguito il Primo cittadino - ho disposto l’acquisto di un veicolo adibito al trasporto disabili”. Anche sul fronte dello sport l’Amministrazione è intervenuta per garantire che una tradizione storica e sociale, rappresentata dall’Associazione Calcio Campana, non andasse perduta. Il comune ha stanziato infatti un contributo per far fronte all’iscrizione della squadra al campionato e non disperdere un piccolo ma simbolico pezzo del patrimonio storico locale.