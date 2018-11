Defunti, Fiera Schiavonea, e Commemorazione Caduti in Guerra, cambia la Viabilità nel territorio di Corigliano. È quanto stabilito nelle ordinanze firmate dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, sarà istituito il divieto di sosta sul viale d’ingresso del Cimitero VENERDÌ 2 NOVEMBRE, dalle ORE 7.30 alle ORE 18. Contemporaneamente sarà istituito il senso unico di marcia sulla strada di contrada FERRAINA con inizio e direzione da via VITTORIO EMANUELE III al viale d’ingresso del cimitero.

FIERA del 1 e del 2 NOVEMBRE a SCHIAVONEA, da mercoledì 31 ottobre e fino alle ORE 8 di SABATO 3 NOVEMBRE rimarranno chiuse tutte le arterie stradali interessate dalla manifestazione e che intersecano viale CRISTOFORO COLOMBO e su viale DELLA LIBERTÀ. GIOVEDÌ 1 e VENERDÌ 2 dalle ORE 5 alle ORE 20 divieto di sosta e di circolazione per i veicoli nel tratto compreso tra la zona MISSIONANTE e l’intersezione con via EUCLIDE; il traffico veicolare su viale DELLA LIBERTÀ proveniente dal TORRENTE CORIGLIANETO sarà deviato su via EUCLIDE.

Fino alle ORE 20 del 2 NOVEMBRE sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati di via SAVONA e viale MEDITERRANEO e su via MARSIGLIA nel solo lato lungo il perimetro del PALAZZO delle FIERE. Divieto di sosta su entrambi i lati di via CATANIA e divieto di transito sulla stessa nel tratto compreso tra via NIZZA e via C.COLOMBO. è obbligatorio il divieto di transito e sosta su via BARI, da viale C.COLOMBO a piazza PORTOFINO, viale MEDITERRANEO, via CATANIA, via MARSIGLIA e via SAVONA – tratto lungomare fino al punto medico.

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DELLA I GUERRA MONDIALE, DOMENICA 4 NOVEMBRE, dalle ORE 8 alle ORE 13,sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su piazza VITTORIO VENETO per consentire lo svolgimento della cerimonia.