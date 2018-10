Ben 650mila euro da fondi Cipe che a breve saranno trasferiti al Comune di Crosia per l’indizione delle procedure d’appalto e per la realizzazione dell’ammodernamento e adeguamento sismico dell’istituto scolastico di Viale della Scienza di Mirto. Avviato l’iter per il conseguimento di questo importante obiettivo. Il termine dei lavori è fissato per dicembre 2019. Si tratta di un finanziamento extrabilancio ottenuto dall’Amministrazione comunale. Nella mattinata di ieri (lunedì 22) a Catanzaro, presso la Cittadella della Regione, il sindaco Antonio Russo ha sottoscritto lo schema di convenzione che da il via all’attività procedurale dei lavori che interesseranno l’edificio della scuola secondaria di primo grado. “Entra nel vivo il cantiere Crosia – ha commentato palese soddisfazione il Primo cittadino – molte opere progettate da questo esecutivo comunale sono già in itinere e altre vedranno presto avvio, per realizzare l’impegno, assunto con i cittadini nel 2014, di realizzare, cioè, una città moderna e sicura, adatta alle esigenze delle famiglie e dei giovani. Finalmente – ha proseguito il sindaco - la nostra città riparte con nuove prospettive, con scuole sicure e moderne, con nuovi servizi, ma soprattutto in un contesto urbano più sicuro e rispettoso dell’ambiente”. L’avvocato Russo è andato avanti, spiegando che si tratta di “oltre 15milioni di euro, tutti intercettati da fondi extrabilancio, senza nessuna aggravio sulle tasche dei cittadini, che si stanno già investendo, a vario titolo, in diverse opere pubbliche. Presto, oltre a edifici scolastici moderni, avremo un sistema di collettamento fognario adeguato alle mutate esigenze della nostra comunità, avremo spazi comunali dove poter elargire servizi ai cittadini, ma anche la possibilità di riportare investimenti privati nel centro storico, grazie alle attività di consolidamento del perimetro del borgo”. Russo ha sottolineato che la squadra di governo è al lavoro anche <<per risanare l’impianto idraulico e dell’assetto idrogeologico del nostro comune per preservarlo dalle calamità naturali”. Intanto, la firma della convenzione avvenuta ieri mattina “permetterà al Comune di accedere a un fondo ministeriale, dedicato al Piano per il Mezzogiorno, relativo al Decreto del governo di gennaio 2017, pari a 650mila euro che consentirà di avviare le attività di adeguamento sismico e risanamento dell’istituto scolastico di Viale della Scienza. La convenzione stabilisce anche il cronoprogramma di interventi, il cui affidamento dei lavori è previsto per il prossimo gennaio 2019 e il collaudo dell’opera ultimata entro il prossimo 30 dicembre 2019”.