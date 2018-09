Nella prossima puntata di TAlking confronto a due tra il parlamentare grillino On. Francesco Forciniti e il presidente dell’Associazione “Basta Vittime 106” Fabio Pugliese. Con la conduzione del direttore della testata giornalistica di I&C Matteo Lauria il dibattito è stato incentrato da un lato sui correttivi da apportare al progetto, dall’altro sulla inopportunità di procedere in questa direzione. Tra gli argomenti trattati, la mano della ‘Ndrangheta sull’appalto, tangenti e corruzione. Ad ospitare la puntata di Talking: Longue Bar Conte Caffè, via nazionale, Corigliano Rossano, località Corigliano.

