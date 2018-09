In campo da ogni parte d’Italia per ricordare Gianfranco Riga, e per farlo attraverso lo sport che il giovane editore di Video Calabria, prematuramente scomparso, amava di più e praticava: il tennis. Ci sono due tennisti con ranking Atp, oltre ai migliori atleti della Calabria, tra i circa settanta partecipanti al “II° Memorial Gianfranco Riga”, Torneo di tennis open Città di Crotone. Su campi del Tennis Club Valentino di Crotone, per due settimane fino alla finale del 16 settembre si affronteranno tennisti iscritti da ogni parte d’Italia, in un torneo ‘Open’ con montepremi da 3mila euro. “E se la prima settimana – spiega il presidente del Club Gianluca Silipo – vedrà impegnati i quarta categoria, tra i quali ci sono molti vecchi amici di Gianfranco, nella seconda settimana scenderanno in campo tennisti di ottimo livello, professionisti che si sono iscritti anche da Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, oltre ai migliori dalla Calabria”. Sei i giocatori di seconda categoria iscritti, tra i quali spiccano le prime due teste di serie Nicolò Schilirò da Catania e Andrea Grazioso da Cosenza, entrambi con rankig Atp. “Ci saranno – prosegue Silipo – atleti tra i primi cento d’Italia, per un torneo che per la prima volta porta nella provincia di Crotone un tennis di livello così alto. Sarà uno spettacolo sportivo molto bello al quale assistere. Un modo anche per avvicinare i giovanissimi alla pratica di questo sport. In memoria di Gianfranco Riga”. Nelle parole di Giuseppe Pugliese, il ricordo commosso dell’editore di Video Calabria, scomparso molto giovane il 5 febbraio del 2015: “Sarà un piacere e un onore scendere in campo per ricordare Gianfranco, e dedicare a lui una manifestazione tennistica di livello così alto. Siamo praticamente cresciuti insieme, e dunque abbiamo accolto con grande emozione e gioia l’idea di organizzare il Memorial a lui dedicato”. Pugliese sarà impegnato nella doppia veste di socio del Tennis club Valentino e rappresentante dell’Istituto S. Anna di Crotone, che assieme a Video Calabria è il main sponsor della manifestazione. “Siamo orgogliosi - afferma l’editore di Video Calabria Salvatore Gaetano – di aver contribuito, nel nome di Gianfranco Riga, ad organizzare un torneo di così alto livello. È il modo migliore per ricordarlo, utilizzando lo sport che amava e praticava per accendere i riflettori sulla sua amatissima Crotone. Gianfranco è sempre stato molto legato alla sua città, per la quale ha sempre cercato di fare tutto quello che poteva; ed io, da crotonese e proseguendo nel percorso avviato dalla famiglia Riga, sono felice che il Memorial porti, accanto al suo nome, anche quello della Città di Crotone. Il torneo è in crescita, e per le prossime edizioni lavoriamo con prospettive molto ambiziose”. L’editore di Video Calabria conclude ringraziando “il Tennis club Valentino, l’Istituto S. Anna di Crotone e il delegato regionale Fit Joe Lappano, per la sua vicinanza, per l’affetto e la stima reciproca che ci lega, e che lo legava soprattutto a Gianfranco”.