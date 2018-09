Per la prossima puntata intanto, i riflettori saranno puntati al primo premio Città di Corigliano-Rossano “Unico cielo di stelle”. Tra Arte, Moda ed Eccellenze…”, voluto dall’Associazione internazionale Centro Arte Club, unitamente al Comitato Un CO-RO di Si – Piragineti e con il supporto dell’Osservatorio permanente sulla gestione e gli effetti della fusione, le associazioni “Con-Tatto” e “Il Sasso nello Stagno”. L’evento ha avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria e del Comune di Corigliano-Rossano. 11 i premiati selezionati dall’organizzazione tra meriti imprenditoriali, scientifici e culturali. Interviste ai protagonisti dell’iniziativa e a quanti hanno ricevuto la targa di riconoscimento per i risultati raggiunti nei vari settori della società civile.

Nella seconda parte, speciale sul restauro dell’affresco “Madonna col bambino” all’interno dell’antica badia di Santa Maria ad Gruttam, ai confini delle cittadine di Cropalati e Paludi. Affresco “adottato” in occasione dei festeggiamenti che ricorrono nel mese di settembre e oggetto di una raccolta fondi promossa dal Rotary Club Corigliano Rossano “Sybaris”, dall’Associazione Carpe Diem, Compagnia teatrale i Tinti, nonché di una donazione dei fratelli Mariangela e Bruno Aloisio, che ne ha consentito i lavori di restauro affidati al maestro Vito Sarubbo di Cassano allo Ionio. Di recente la cerimonia di inaugurazione e benedizione alla presenza dell’Arcivescovo di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe Satriano.

