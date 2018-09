La valorizzazione e promozione di un territorio passa necessariamente dalla capacità di una comunità di condividere non solo spazi e momenti ludici, ma anche di fare delle vacanze un’occasione per tramandare alle nuove generazioni la memoria ed il senso di un luogo, la tradizione ed il complessivo patrimonio culturale, finestra sul passato e ponte per il futuro sviluppo sostenibile.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per il prezioso contributo che il mondo dell’associazionismo ha saputo rendere e confermare camminando al fianco dell’Amministrazione Comunale, consentendo – aggiunge – di declinare al plurale i turismi: da quello enogastronomico a quello ambientale e paesaggistico, da quello strettamente montano a quello culturale.

Il cartellone estivo, frutto della proficua sinergia tra istituzioni e associazioni – sottolinea il Primo Cittadino – è stata premiata dalla partecipazione assidua e costante di residenti ed ospiti che hanno dimostrato di apprezzare qualità e varietà della proposta.

Gli appuntamenti estivi sono promossi in collaborazione con la PRO LOCO COTRONEI, IL BARATTOLO, GAL KROTON, VILLAGGIO PALUMBO SILA, EMMEGI TURISMO.

Destagionalizzazione, parola d’ordine confermata anche con la a programmazione socio-culturale estiva 2018. In questo quadro il ruolo dell’associazione IL BARATTOLO è stata e sarà ancora particolarmente significativa ed inedita, avendo saputo cogliere uno spaccato, non ancora valorizzato, del turismo sostenibile e della ricerca del valore ambientale e paesaggistico quale elemento che coniuga territorio e fattori economici di sviluppo.

E gli appuntamenti continuano anche a settembre.

SABATO 1 in PIAZZA DELLA SOLIDARIETÀ alle ORE 18 GIOCHI PER BIMBI. - SABATO 8 alle ORE 21 moda e spettacolo - quinta edizione della GRADINATA SOTTO LE STELLE a cura dell’associazione ANGOLO 12.