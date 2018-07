L’ammodernamento di un’infrastruttura come la Strada statale 106, strategica rispetto allo sviluppo di questo territorio, è un’opera che non può essere ulteriormente rinviata. Non comprendiamo come sia possibile che solo fino a qualche mese fa si sia fatto di questo assunto uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale e come, a distanza di poco tempo, la posizione sullo stesso argomento sia radicalmente mutata. Prima bisognava superare il gap ed invertire la rotta rispetto ad una strada che non produceva altro se non morte; ora non più. Delle due, l’una.

È quanto dichiara il vicesegretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) Mario SMURRA che, pur comprendendo le ragioni di quanti sono chiamati a tutelare i diritti di chi opera nel settore agricolo, boccia l’atteggiamento dei promotori del NO dell’ultima ora e sostiene la posizione dell’Associazione Basta Vittime sulla SS 106, da sempre impegnata su questo fronte.

È un NO anacronistico – sottolinea SMURRA – rispetto ad un percorso che non può e deve conoscere ulteriori stop, ma andare avanti spedito verso la realizzazione di un’opera che ha già ampiamente superato la fase delle proposte. Non siamo più nelle condizioni di poter rimandare di un solo giorno, mese o anno, un iter che si protrae da tanto, troppo tempo. È da quasi 20 anni che se ne continua a parlare! Senza andare troppo lontano, prendiamo esempio dalla BASILICATA e dalla PUGLIA, regioni vocate, come la CALABRIA, all’agricoltura e al turismo, ma senza paraocchi rispetto ad un futuro che sì, deve necessariamente e ragionevolmente prevedere qualche rinuncia e qualche sacrificio, ma a beneficio delle nuove generazioni e delle comunità che dalla NUOVA SS 106 saranno attraversate. È solo da qui – conclude – che passeranno nuove opportunità occupazionali.