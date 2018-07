Al via il 3° Fish festival arbereshe. L’Associazione culturale Poseidone, in collaborazione con il Comune di Vaccarizzo Albanese, il Flag (I Borghi Marinari dello Ionio), lo Slow Food Pollino - Sibaritide - Arberia e la Coldiretti Calabria, invitano cittadini e turisti sabato 28 luglio, dalle ore 20.30, nella via Skanderberg del suggestivo centro storico di Vaccarizzo Albanese.

“Il mare va in collina”: è questo il motto che ha caratterizzato negli anni la cordiale e propositiva intesa fra POSEIDONE e la cittadinanza del Comune di Vaccarizzo Albanese. Storia, folklore e cultura enoitticogastronomica si fondono per un unico obiettivo: valorizzare e promuovere le nostre risorse del mare e della terra. Il BUON PESCATO DEL MAR IONIO ed i prodotti agricoli della TERRA SIBARITA risultano eccellenze da salvaguardare e far conoscere anche attraverso questi momenti di festa ed allegria. Quest’anno una novità in più: oltre al FRITTO MISTO DI PARANZA (alici, gamberi rosa e calamari) ed al PESCE SPADA SPEZIATO ALLA PIASTRA, gli organizzatori prepareranno una pietanza prelibata proprio per esaltare il connubio terra-mare e cioè FUSILLETTI FRESCHI con PESCE SPADA E MELANZANE, accompagnati da ottimo vino servito dallo staff del “Bar Le Cupole” di Vaccarizzo Albanese. Il tutto rigorosamente fresco e di ottima qualità! La serata sarà allietata dalla musica popolare calabrese dei “ I TARANTULÀ”.