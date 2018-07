Il Comune di Caloveto è risultato essere il più “trasparente” della Provincia di Cosenza. L’ente locale del piccolo centro della valle del Trionto, infatti, si è classificato al primo posto del premio Comune TrasparEnte anno 2018. È anche quinto come Comune Innovatore.”Questi importanti riconoscimenti rappresentano un attestato alla serietà e alla legalità con cui opera l’Amministrazione Comunale”. È quanto ha commentato il sindaco Umberto Mazza, esprimendo soddisfazione per il riconoscimento ritirato nei giorni scorsi, a Lamezia Terme, in occasione del Forum Asmenet, che di fatto premia il prezioso lavoro del Segretario Comunale, di tutti i dipendenti e di quanti contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa. Comune TrasparEnte e Comune Innovatore, giunti quest’anno all’undicesima edizione, sono premi promossi dall’Asmenet Calabria e da Asmel. Lo scopo di questa iniziativa è sensibilizzare e stimolare le amministrazioni calabresi sui temi dell’innovazione tecnologica, dell’accessibilità e della trasparenza amministrativa. A essere stati premiati sono quei comuni che, come Caloveto, hanno reso disponibili i servizi online sviluppati dal Centro servizi territoriale e che si sono contraddistinti per aver realizzato concrete azioni di Innovazione e Trasparenza amministrativa. Caloveto si è classificato al primo posto della classifica dei comuni trasparenti con il massimo del punteggio (150). Nella classifica dei comuni innovatori è al quinto posto insieme a Praia a Mare, Scalea, Cervicati e Mormanno.