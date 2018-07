I prodotti gastronomici identitari, le antiche tradizioni religiose e la cultura unitamente all’arte saranno gli ingredienti dell’estate 2018. L’Amministrazione Comunale continua a promuovere eventi che valorizzano quanto di autentico ha il Comune di Amendolara. La programmazione socio cultura estiva è già entrata nel vivo.

SPETTACOLI, CULTURA, SPORT e TRADIZIONI RELIGIOSE protagonisti nel centro storico. VENERDÌ 27 LUGLIO INAUGURAZIONE E CONVEGNO ASAJ, alle ORE 18. LUNEDÌ 6 AGOSTO nell’anfiteatro del paese CABA JAZZ, alle ORE 21. MERCOLEDÌ 8 FESTA DEL GELATO, alle ORE 21. VENERDÌ 10 nella masseria LA LISTA, alle ORE 18.30 PAESE24 presenta IL POLLINO IN UN PERCORSO FOTOGRAFICO SENSORIALE, a cura del reporter fotografico Adriano AFFORTUNATO.SABATO 11alle ORE 21 ci sarà LA CORRIDA NELL’ANFITEATRO. GIOVEDÌ 16 nel campo di calcio MARIO DE LUCA si svolgerà la finale del torneo MEMORIAL MARIO DE LUCA, alle ORE 21. Da GIOVEDÌ 16 A SABATO 18 FESTA DI SAN ROCCO. MARTEDÌ 21 si svolgerà IL PIACERE DI CAMMINARE, un percorso che porterà alla scoperta dei pianori di Amendolara curato dalla Protezione Civile BLU RESCUE ALTO JONIO, da piazza GIOVANNI XXIII alle ORE 18 con arrivo in piazza FANFANI alla marina. GIOVEDÌ 23 PASSEGGIATA GASRTONOMICA, alle ORE 20.30. DA VENERDÌ 31 AGOSTO A DOMANICA 2 SETTEMBRE si svolgerà la FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE.

ALLA MARINA DEL PAESE DELLA SECCA MUSICA, SPETTACOLI ed ARTE. SABATO 21 LUGLIO MARE DA AMARE, al lido OGIGIA, alle ORE 18. DOMENICA 22 in piazza MADONNA DELLA SALUTE, alle ORE 21, si terrà la FESTA in onore di SAN FRANCESCO DI PAOLA. MARTEDÌ 24sul lungomare ci sarà la selezione regionale di MISS ITALIA, a partire dalle ORE 21. SABATO 28 dalle ORE 21 NOTTE BLU. DOMENICA 29MOTORADUNO & AUDIO TUNING, presso i lidi, alle ORE 9. Alle ORE 9 nei lidi sarà possibile visitare l’estemporanea di pittura UNA PERLA PER LO JONIO LUNEDÌ 30 e MARTEDÌ 31 ci sarà il convegno e la premiazione alle ORE 20.30. AGOSTO partirà con CABAJEZZ, alle ORE 21, all’anfiteatro, MERCOLEDÌ 1. GIOVEDÌ 2 e VENERDÌ 3SAGRA DEL PESCE, alle ORE 20.30. SABATO 4 FESTA DELL’EMIGRANTE alle ORE 19 e alle ORE 21 sarà intitolato il LARGO SAN VINCENZO FERRERI. MARTEDÌ 7 si esibirà la tribute band dei MODÀ MODA’NDO, alle ORE 21.VENERDÌ 10RIFLESSIONI SULLO JONIO, l’evento della costa Jonica, a mezzanotte. DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 si svolgerà la FESTA della MADONNA DELLA SALUTA nell’omonimo piazzale, alle ORE 21. MARTEDÌ 14 CARMEN ZARRA & DALEKA, alle ORE 21.30. LUNEDÌ 20 nella TORRE SPACCATA ci sarà una sfilata e durante la serata si esibirà la scuola di danza SKENÈ di Vittoria PIRILLO.

DA GIOVEDÌ 20 A LUNEDÌ 24 SETTEMBRE FILLIDE VA IN PIEMONTE, al salone internazionale del gusto di TORINO.