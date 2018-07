È stata un’esperienza positiva la prima edizione dell’iniziativa sociale organizzata dal Circolo Legambiente “Nicà” di Scala Coeli “Le vie della podolica nelle terre dei bruzi”. Il nutrito gruppo di “transumatori” composto da una variegata fascia di età con molti adolescenti e vacanzieri tedeschi è partito, come previsto, dalla Fiera della Ronza una delle più antiche fiere d’Europa. Alla partenza presente l’assessore all’ambiente del Comune di Campana, Luigi Spina. Come da programma il gruppo ha fatto sosta in località "Incavallicata" , una delle rocce che ha la forma di un elefante. Seconda tappa prima della salita nota come "Irto del ferro. Terza e ultima fermata in località “Macchia della Giumenta - San Salvatore”. Il gruppo ha proseguito il suo viaggio fino a giungere località la Fossiata. Il cammino della transumanza, lanciato da Francesco Sicilia lo scorso anno, durante l'inaugurazione del circolo e che ha voluto chiamare “Le vie della podalica nella terra dei bruzi”, è un'iniziativa volta a far conoscere il territorio. Un cammino fra storia, cultura, e ambiente nella montagna delle terre dei Bruzi del versante Jonico cosentino, seguendo le antiche vie della mucca di razza podolica attraversando luoghi e tratture secolari, antiche e storiche fiere, megaliti preistorici, fitti boschi, fino ai Giganti della Sila. Durante il percorso di circa 35 km da quota 645 sul livello del mare a quota 1.344. Il cammino si è concluso nei tempi stabiliti, di circa 35 chilometri, in località "La Fossiata" nel cuore della Sila Grande cosentina in mezzo ai suoi Giganti: i maestosi pini laricio. <<Siamo felicissimi, per l’obiettivo raggiunto adesso ci impegneremo per far sì – hanno commentato i referenti di Legambiente Scala Coeli - che l'evento diventi un appuntamento fisso ogni ultimo sabato di giugno. Dobbiamo far conoscere e valorizzare le bellezze, le tradizioni e i tanti siti della nostra terra sconosciuti>>. Durante il percorso La Misericordia di Scala Coeli, grazie ai suoi volontari , ha assicurato il servizio di primo soccorso.